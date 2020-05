Pedofilia, in pandemia aumentato adescamento minori online (Di martedì 5 maggio 2020) Pedofilia: in aumento adescamento di minori online. Il 47% delle vittime di abusi ha meno di 10 anni. Il responsabile nel 62% dei casi è un membro della famiglia. Ad allarmare è innanzitutto don Fortunato di Noto, fondatore dell’associazione Meter, che coglie l’occasione della Giornata nazionale contro la Pedofilia e la pedopornografia per lanciare un … L'articolo Pedofilia, in pandemia aumentato adescamento minori online proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 maggio 2020): in aumentodi. Il 47% delle vittime di abusi ha meno di 10 anni. Il responsabile nel 62% dei casi è un membro della famiglia. Ad allarmare è innanzitutto don Fortunato di Noto, fondatore dell’associazione Meter, che coglie l’occasione della Giornata nazionale contro lae la pedopornografia per lanciare un … L'articolo, inproviene da www.meteoweek.com.

Non si fermano mai. Gli orchi sono spietati anche durante una pandemia e la quarantena, anzi anche diventano anche peggio: "Il fenomeno è grave, dilagante ed estremamente pericoloso con risvolti pedocriminali."

I drammatici dati forniti da don Fortunato di Noto, fondatore dell'associazione Meter. SIRACUSA - "Mai come in pandemia abbiamo mappato un numero così elevato di abusi e adescamenti sui social e nelle chat."

