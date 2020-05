Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus: orari e novità (Di martedì 5 maggio 2020) Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus: orari e novità Tra le misure che prenderanno corpo a partire dal 4 maggio, quando inizierà la cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dei contagi di Covid 19, anche nuovi orari per Negozi e uffici? Negozi e uffici aperti anche di notte? Mentre si avvicina la data del 4 maggio, sono diverse le ipotesi sul tavolo di governo e amministrazioni locali a proposito delle modalità con cui far ripartire il tessuto produttivo e, in particolare, le attività aperte al pubblico in tutta Italia (seppur prendendo in considerazione le “peculiarità” dei vari territori come ha detto il Presidente del Consiglio Conte. Una possibilità concreta è quella di veder spalmato l’orario lavorativo lungo tutta la settimana, in pratica su 7 giorni e non ... Leggi su termometropolitico Negozi e uffici aperti di notte per fase 2 coronavirus : orari e novità

Ultime Notizie dalla rete : Negozi uffici Dispositivi di protezione dal Covid-19 per negozi, uffici e aziende NotiziaOggi Vercelli Barriere di plexiglass per negozi e uffici. Prezzi medi e dove comprare online

Partono da 40 euro circa i prezzi medi delle barriere i plexiglass per uffici e negozi: quali scegliere in base ad esigenze e dove acquistarle L’emergenza sanitaria scatenata in Italia dalla diffusion ...

Covid-19, aiuti alle attività commerciali di Santa Maria a Monte per ripartire

In data 23 aprile 2020 la Giunta Comunale del nostro comune ha varato una serie di misure destinate ad aiutare le attività che sono state messe in pratica con la pubblicazione del bando in data 29 mar ...

