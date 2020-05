‘Gf 16’, Taylor Mega svela: “A 15 anni sono stata vittima di violenza e ho iniziato a farmi di eroina”. E a proposito di Tony Effe… (Di martedì 5 maggio 2020) Già in passato Taylor Mega aveva parlato del suo passato difficile. La bionda influencer avvezza alla bella vita, infatti, non ha mai nascosto di aver fatto uso di droghe in periodi della sua vita particolarmente turbolenti. Durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 14, in particolare, Taylor aveva raccontato di aver avuto gravi problemi di tossicodipendenza. Una confessione molto forte, considerando soprattutto il fatto che i suoi genitori erano completamente inconsapevoli dei problemi che la figlia ha dovuto affrontare nel corso degli anni. La Mega, che da qualche tempo è lontana dai riflettori dopo uno screzio avuto con Barbara D’Urso durante una puntata di Live, è tornata a parlare della sua traumatica esperienza. Intervistata da Libero Quotidiano la modella ha ammesso di aver vissuto una relazione malata con un ragazzo che le ha provocato ... Leggi su isaechia ‘Gf 16’ - Francesca De Andrè replica duramente a Gennaro Lillio : “Ho una relazione che va a gonfie vele - invito tutti quelli a cui rode a provare a farsi una vita!”

