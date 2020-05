Festa al Santobono per la piccola Noemi: “Una gioia vederla sorridere” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono state consegnate le prime 120 mascherine pediatriche, realizzate appositamente per i bambini con le immagini di Topolino dall’azienda di pelletteria Marsè, dal Consigliere Regionale dei Verdi e membro della commissione sanità Francesco Emilio Borrelli ed Enzo Vasquez all’ospedale pediatrico Pausilipon. “Vedere il sorriso sui volti dei bambini è una delle più grandi gioie della vita ed è per questo che siamo molto orgogliosi di aver contribuito a portare a termine questa lodevole iniziativa. Dobbiamo proteggere i più giovani, rappresentano le nostre risorse ed il nostro futuro. Presto ne arriveranno anche altre”, ha dichiarato il Consigliere Borrelli. Anche Noemi, la bambina che nel maggio del 2019 rimase gravemente ferita a causa di una pallottola vagante a Piazza Nazionale, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono state consegnate le prime 120 mascherine pediatriche, realizzate appositamente per i bambini con le immagini di Topolino dall’azienda di pelletteria Marsè, dal Consigliere Regionale dei Verdi e membro della commissione sanità Francesco Emilio Borrelli ed Enzo Vasquez all’ospedale pediatrico Pausilipon. “Vedere il sorriso sui volti dei bambini è una delle più grandi gioie della vita ed è per questo che siamo molto orgogliosi di aver contribuito a portare a termine questa lodevole iniziativa. Dobbiamo proteggere i più giovani, rappresentano le nostre risorse ed il nostro futuro. Presto ne arriveranno anche altre”, ha dichiarato il Consigliere Borrelli. Anche, la bambina che nel maggio del 2019 rimase gravemente ferita a causa di una pallottola vagante a Piazza Nazionale, ...

