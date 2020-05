Federico Rossi e Paola Di Benedetto Una lettera d' amore | ma da Benjamin Mascolo

fenji83 : RT @bvean: Che poi, Benjamin e sta qui si erano lasciati da un pezzo a parer mio, ma ovviamente, il nostro caro Federico Rossi, con i suoi… - sonianinni1 : RT @louviis: Nessuno: Federico Rossi che ascolta la lettera di Benjamin con la distanza di sicurezza: - fenji83 : RT @labimbadibenji: FEDERICO ROSSI’S CULTURE: MA: ma dai cosa? Dai tesoro (con la mano tattica) HO: appena spaccato il letto in diretta QUE… - bnotizie : Paola Di Benedetto fidanzata Federico Rossi, Benji e Fede: Si confessa - fenji83 : RT @Benjaminhugs: Comunque è confermato al 100% che Ben è affetto da una malattia legata a Federico rossi chiamata fedite curabile solo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Rossi

Novella 2000

Federico Rossi ha ricevuto una lettera d’amore, ma non dalla fidanzata Paola Di Benedetto. A scrivere un testo, letto in diretta a Take Away, è l’amico ed ex socio Benjamin Mascolo. Nel lungo scritto, ...La vincitrice dell’ultima Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, nonché fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede, svela un segreto nascosto. Paola Di Benedetto, conosciuta specialmente per essere ...