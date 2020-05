DOOM Eternal ed il suo DLC, id Software conferma: il compositore Mick Gordon non lavorerà sulla musica (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo diverse settimane di silenzio, id Software ha affrontato le polemiche sulla qualità della sua colonna sonora ufficiale di DOOM Eternal e, in particolare, i commenti del compositore originale Mick Gordon alla luce delle lamentele dei fan, confermando che Gordon non tornerà a lavorare sulla musica per quanto riguarda il DLC di DOOM Eternal.I problemi attorno alla colonna sonora sono emersi per la prima volta alla fine di aprile, quando il blogger e fondatore del sito Ruff Audio, Reace "that ACDCguy" Niles, ha notato differenze di qualità drammaticamente diverse della registrazione delle tracce audio del gioco. Niles ai tempi dette la colpa a Gordon, scrivendo su Twitter "mi aspetto molto meglio da lui": il compositore rispose in seguito dichiarando di aver mixato una "manciata di tracce" e che non l'avrebbe fatto su altri brani. Inoltre, in un diverso commento ma ... Leggi su eurogamer Doom Eternal ha venduto tre volte più di Doom del 2016 al lancio. Half-Life : Alyx ha totalizzato 860.000 giocatori a marzo

