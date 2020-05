Covid roulette | i parrucchieri con il phon alla tempia per protesta

(Di martedì 5 maggio 2020) I parrucchieri di Reggio Emilia si sono fotografati con il phon puntato alla tempia. I lavoratori dei centri estetici si sono messi le lime alla gola. È la protesta su Facebook di un gruppo che rappresenta un’intera categoria che, nel programma di riaperture del governo, è fra le ultime a ripartire. A loro toccherebbe solo il primo giugno per questo hanno creato la campagna social della Covid Roulette: il gioco letale della roulette russa che il governo starebbe facendo con le loro attività.

supermaro65 : @1000_best Roulette russa. Se si riempiranno gli ospedali di contagiati siamo fottuti se non succede nulla , Covid finito

La protesta on line è dei parrucchieri di Reggio Emilia, ma ci sono regioni pronte ad anticipare la riapertura dei saloni: dalle Marche alla Sardegna I parrucchieri di Reggio Emilia si sono fotografat ...