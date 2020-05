Conte “L'instabilita' politica adesso sarebbe un grave danno” (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Al di la' di singoli episodi e di situazioni isolate, abbiamo riscontrato un comportamento molto responsabile da parte degli Italiani”. Lo afferma in un'intervista al quotidiano online Affaritaliani.it il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando dell'avvio della Fase 2. “La risposta dei cittadini si sta confermando all'altezza delle difficolta' del momento, da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Palermo. Gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi. E' un primo passo incoraggiante, ma non dimentichiamo che la strada e' lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia”, aggiunge.“Io ho solo un piano: mettere in sicurezza il Paese, garantire la salute dei cittadini, dare un sostegno a chi si trova in difficolta' e, sfida non ... Leggi su liberoquotidiano Conte “Garantire un'adeguata presenza di donne nelle task force”

CONTE “FASE 2? SERVE RESPONSABILITÀ”/ “I cittadini sono i veri protagonisti"

Conte “La ripartenza e' nelle nostre mani” (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Al di la' di singoli episodi e di situazioni isolate, abbiamo riscontrato un comportamento molto responsabile da parte degli Italiani”. Lo afferma in un'intervista al quotidiano online Affaritaliani.it il presidente del Consiglio Giuseppeparlando dell'avvio della Fase 2. “La risposta dei cittadini si sta confermando all'altezza delle difficolta' del momento, da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Palermo. Gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi. E' un primo passo incoraggiante, ma non dimentichiamo che la strada e' lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia”, aggiunge.“Io ho solo un piano: mettere in sicurezza il Paese, garantire la salute dei cittadini, dare un sostegno a chi si trova in difficolta' e, sfida non ...

borghi_claudio : Sarà bellissimo vedere Travaglio attaccare Di Matteo per difendere il suo governicchio. Secondo me va in tilt tipo… - LegaSalvini : 'IL FUNZIONARIO CHE HA SBAGLIATO AL DAP È NELLA TASK FORCE DI CONTE. NON MI PRENDETE IN GIRO!' - gaiatortora : Nella task force ORA più donne dice Conte. Ringraziamo ma non siamo quote da ripescare in extremis. Quando la toppa è peggio del buco. - Gabriel33084475 : @Robertogabelli3 @matteosalvinimi Purtoppo non sono daccordo. Conte ha ritardato come governo e questa non è una no… - sostanzachimica : RT @DrunkyBorghy: nessuno: Conte studente con delle forbici in mano in procinto di tagliare i capelli ai suoi coinquilini: ci penso io amo -