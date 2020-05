Violazione dei protocolli, Kalou nel caos per un video (Di lunedì 4 maggio 2020) Slomon Kalou, attaccante 34enne dell’Herta Berlino, sta facendo parlare di sé a seguito di un video in diretta Facebook durante il quale compie ripetute violazioni del protocollo anti-Coronavirus per la ripresa degli allenamenti in Bundesliga. Nel video, il calciatore – che si riprende all’interno dello spogliatoio – stringe la mano a un compagno e al … L'articolo Violazione dei protocolli, Kalou nel caos per un video è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Violazione dei dati : gestione di reclami e data breach

Concessioni autostradali prorogate senza gara. Stangata in arrivo dai magistrati. La Corte dei Conti apre un fascicolo sui rinnovi. Indagine sui danni per violazione della concorrenza

Coronavirus - 15mila denunce in due giorni per violazione dei divieti (Di lunedì 4 maggio 2020) Slomon, attaccante 34enne dell’Herta Berlino, sta facendo parlare di sé a seguito di unin diretta Facebook durante il quale compie ripetute violazioni del protocollo anti-Coronavirus per la ripresa degli allenamenti in Bundesliga. Nel, il calciatore – che si riprende all’interno dello spogliatoio – stringe la mano a un compagno e al … L'articolodeinelper unè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pietro__Bruno : RT @CronacheRazzism: Un reportage, condotto da Anna Dotti e Serena Chiodo, sul confine italo-francese meridionale, un'area militarizzata al… - _vitovaipiano : RT @CalcioFinanza: Violazione dei protocolli anti-Covid, #Kalou nel caos per un video - Pasqual24320045 : RT @CalcioFinanza: Violazione dei protocolli anti-Covid, #Kalou nel caos per un video - BBilanShit : RT @CalcioFinanza: Violazione dei protocolli anti-Covid, #Kalou nel caos per un video - gabrypez1 : RT @CalcioFinanza: Violazione dei protocolli anti-Covid, #Kalou nel caos per un video -

Ultime Notizie dalla rete : Violazione dei Come il Covid è diventato pretesto per la violazione dei diritti Voci Globali Roma, dismissioni immobiliari: indagato il presidente dei notai

Intimidazioni, minacce, punizioni: quasi uno scenario bellico dietro le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali. Per anni i vertici dell’associazione dei notai, hanno fatto pressione — utiliz ...

Coronavirus: nel savonese 55.031 persone controllate, oltre 2 mila sanzioni e 72 denunce

Savona. Imponente, durante il ponte del 1° maggio, lo schieramento delle forze di polizia e delle polizie locali finalizzato a verificare il rispetto nel territorio provinciale delle limitazioni alla ...

Intimidazioni, minacce, punizioni: quasi uno scenario bellico dietro le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali. Per anni i vertici dell’associazione dei notai, hanno fatto pressione — utiliz ...Savona. Imponente, durante il ponte del 1° maggio, lo schieramento delle forze di polizia e delle polizie locali finalizzato a verificare il rispetto nel territorio provinciale delle limitazioni alla ...