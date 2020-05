Vespa Killer arriva in Italia: uccide le api da miele e può nuocere anche all’uomo (Di lunedì 4 maggio 2020) Vespa Killer arriva in Italia: uccide le api da miele e può nuocere anche all’uomo La Vespa Killer invade anche l’Italia, è un nuovo insetto tra gli imenotteri e nelle ultime ore le notizie riguardo la Vespa velutina si sono moltiplicate: è stata avvistata in diverse regioni del centro-nord d’Italia e sta uccidendo sistematicamente le altre api. Toscana, Piemonte, Emilia, Liguria e anche Veneto, la Vespa Killer – detta anche calabrone asiatico o calabrone dalle zampe gialle – sta provocando diversi danni e conquista sempre più spazi e territori a discapito delle altre api da miele. arrivata in Europa dal 2004, la Vespa Killer ha iniziato a diffondersi soprattutto in Francia per poi spostarsi anche verso l’Italia e raggiungere, nel 2012, anche la Liguria, la regione più colpita. La Vespa velutina in Italia è ... Leggi su tpi Vespa killer arrivata anche in Italia : in volo raggiunge la velocità anche di 40 chilometri orari - uccide decine di migliaia di api e può ferire l’uomo in modo anche grave

USA : Avvistati esemplari di vespa mandarinia - “il calabrone gigante killer asiatico” : un po’ di informazioni

