The Last of Us Part II vittima di leak e spoiler: un hacker il colpevole di tutto? (Di lunedì 4 maggio 2020) Mentre The Last of Us Part II continua ad essere una delle uscite più attese di questo 2020 per PS4, è stato di recente al centro di enormi leak e spoiler che hanno portato alla luce grosse Parti cruciali della storia, compreso il finale.Le ultime notizie su questa spinosa vicenda, ci avevano confermato che in Naughty Dog erano stati in grado di identificare i responsabili di quanto accaduto, dicendo che non erano in alcun modo legati a ND o a Sony. Ora emergono ulteriori novità e, a quanto pare, la causa di tutto sarebbe da attribuire a un attacco hacker ai server di Naughty Dog.La ricostruzione la dobbiamo PixelButts che su Twitter ha raccontato quello che sarebbe successo e, soprattutto, la storia è stata poi confermata dal noto Jason Schreier. Il giornalista, infatti, sostiene di aver ricevuto delle notizie simili da persone legate a ND e "a conoscenza" ... Leggi su eurogamer The Last of Us Part II al centro di leak e spoiler : un attacco hacker ai server di Naughty Dog la causa di tutto?

The Last of Us - parla Troy Baker : "Ho fiducia nella serie HBO - ma non sarà mai come il gioco"

