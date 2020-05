Serie A, per la ripartenza c’è un nodo da sciogliere. Torna l’ipotesi di giocare al Centro-sud (Di lunedì 4 maggio 2020) Per Tornare a giocare in Serie A manca l’accordo su un tema fondamentale: cosa fare in caso di nuova positività Cosa fare in caso di giocatore o membro dello staff positivo. Questa la domanda che assilla i medici, i dirigenti, le squadre e chi sta provando a organizzare un piano per la ripartenza della Serie A. Gli scienziati su questo hanno chiuso tutte le porte, ma non solo loro: di fronte a un caso, i calciatori – o i membri del cosiddetto «gruppo squadra» – devono essere trattati come gli altri. Due settimane di quarantena. Per il «positivo», ma anche per le persone che hanno avuto contatti ravvicinati con lui. La FIGC, invece, come riporta La Gazzetta dello Sport, aveva invece studiato una sorta di modello tedesco, con una chiusura di una settimana per prevenire qualsiasi possibilità di ulteriore contagio (tamponi a distanza ... Leggi su calcionews24 Linda Gastaldello - wellness coach - nella serie per Tik Tok #quarantineresistence

Serie A verso lo stop. Spadafora : “Ripresa campionato? Per ora non se ne parla proprio” (Di lunedì 4 maggio 2020) Perre ainA manca l’accordo su un tema fondamentale: cosa fare in caso di nuova positività Cosa fare in caso di giocatore o membro dello staff positivo. Questa la domanda che assilla i medici, i dirigenti, le squadre e chi sta provando a organizzare un piano per ladellaA. Gli scienziati su questo hanno chiuso tutte le porte, ma non solo loro: di fronte a un caso, i calciatori – o i membri del cosiddetto «gruppo squadra» – devono essere trattati come gli altri. Due settimane di quarantena. Per il «positivo», ma anche per le persone che hanno avuto contatti ravvicinati con lui. La FIGC, invece, come riporta La Gazzetta dello Sport, aveva invece studiato una sorta di modello tedesco, con una chiusura di una settimana per prevenire qualsiasi possibilità di ulteriore contagio (tamponi a distanza ...

