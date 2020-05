Salvini alla Rai: “Se il calcio non ripartirà a giugno avremmo un altro settore in crisi” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini e il leader della Lega Matteo Salvini sono stati ospiti oggi alla trasmissione Rai “La Politica nel pallone”, come riporta la Gazzetta dello Sport. Bonaccini, che era stato tra i primi ad autorizzare gli allenamenti, ha confermato la sua posizione per la riapertura dei Centri Sportivi “Lo sport di base è fondamentale, ma i professionisti sono un bene del Paese. Spadafora si trovare a gestire una situazione difficile e ha tutta la mia comprensione. Non mi permetto di giudicare, dobbiamo provare a dargli una mano. Il calcio muove qualche miliardo di euro, è un patrimonio del Paese, anche se ci sarebbe poi da discutere su come si sono comportati alcuni presidenti. Come non vedere che il calcio sostiene gran parte dello sport italiano, muove posti di lavoro con tutto quello che gli ruota attorno, tv, ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Salvini : “Ue deve chiedere risarcimento alla Cina”

Coronavirus in Italia - ultime notizie. Inizia la fase 2. Salvini : “Italia e Ue chiedano i danni alla Cina”

Live Non è la d'Urso - Matteo Salvini suona la sveglia all'Europa : chieda i danni alla Cina per il coronavirus (Di lunedì 4 maggio 2020) Il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini e il leader della Lega Matteosono stati ospiti oggitrasmissione Rai “La Politica nel pallone”, come riporta la Gazzetta dello Sport. Bonaccini, che era stato tra i primi ad autorizzare gli allenamenti, ha confermato la sua posizione per la riapertura dei Centri Sportivi “Lo sport di base è fondamentale, ma i professionisti sono un bene del Paese. Spadafora si trovare a gestire una situazione difficile e ha tutta la mia comprensione. Non mi permetto di giudicare, dobbiamo provare a dargli una mano. Ilmuove qualche miliardo di euro, è un patrimonio del Paese, anche se ci sarebbe poi da discutere su come si sono comportati alcuni presidenti. Come non vedere che ilsostiene gran parte dello sport italiano, muove posti di lavoro con tutto quello che gli ruota attorno, tv, ...

Noiconsalvini : CORONAVIRUS, LA SOLUZIONE ALLA CRISI ECONOMICA PER MATTEO SALVINI? CONDONARE TUTTO. LA LETTERA DEL LEGHISTA IN PRIM… - renatobrunetta : #Salvini sbaglia. Delegare la soluzione delle crisi alla sola Banca Centrale Europea porta al suicidio della politi… - renatobrunetta : Devo dissentire dalla posizione della Lega e dell’amico #Salvini: è illusorio pensare di lasciare la risoluzione di… - SenatoriPD : RT @ValeriaValente_: Inqualificabile Matteo Salvini che usa i sui social network per mettere alla gogna una donna e brava parlamentare del… - ValeriaValente_ : Inqualificabile Matteo Salvini che usa i sui social network per mettere alla gogna una donna e brava parlamentare d… -