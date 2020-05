Precipita dal settimo piano | muore ragazzina napoletana

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Tragedia a San Giorgio a Cremano, comune in provincia di Napoli, dove in serata una ragazza di 17 anni, affetta da disabilità, ha perso la vita dopo essereta daldi un condominio. Il dramma è avvenuto all’interno del parco Belvedere in via Pittore. Secondo una prima ricostruzione, la giovane vittima si trovava fuori al balcone quando sarebbe caduta in modo accidentale. All’interno dell’abitazione era presente la madre che non è riuscita ad intervenire in tempo. Sul posto è giunto personale del 118 che non ha potuto che constatarne il decesso. La Polizia municipale, guidata dal comandante Gabriele Ruppi, sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’episodio. Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, è vicino al dolore della ...