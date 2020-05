Nick Rhodes dei Duran Duran stasera in diretta al Barone Rosso Solo Flight (Di lunedì 4 maggio 2020) Il volo solitario del Barone Rosso stasera diventa internazionale. https://www.youtube.com/watch?v=3djJSni0R3s&t=147s Da tutto il mondo infatti si potranno collegare per assistere alla lunga conversazione che avrò con Nick Rhodes dei Duran Duran. Il collegamento con la sua casa di Londra inizierà alle 20, ora italiana. Potrà essere visto sulle homepage di www.optimagazine.com www.redronnie.tv www.roxybar.tv e sui miei social (facebook e youtube), dove si potranno anche fare domande a Nick in diretta. Saremo in diretta anche su Periscope e Twich I miei programmi sono all’insegna della spontaneità, quindi non ci sono percorsi già preparati. Durante la settimana sono arrivate una enormità di domande per Nick sulla pagina di OptiMagazine. Ne sceglierò qualcuna e magari chiamerò gli autori con ... Leggi su optimagazine Nick Rhodes dei Duran Duran da Red Ronnie al Barone Rosso : inviateci le vostre domande per parlare in diretta con Nick (Di lunedì 4 maggio 2020) Il volo solitario deldiventa internazionale. https://www.youtube.com/watch?v=3djJSni0R3s&t=147s Da tutto il mondo infatti si potranno collegare per assistere alla lunga conversazione che avrò condei. Il collegamento con la sua casa di Londra inizierà alle 20, ora italiana. Potrà essere visto sulle homepage di www.optimagazine.com www.redronnie.tv www.roxybar.tv e sui miei social (facebook e youtube), dove si potranno anche fare domande ain. Saremo inanche su Periscope e Twich I miei programmi sono all’insegna della spontaneità, quindi non ci sono percorsi già preparati.te la settimana sono arrivate una enormità di domande persulla pagina di OptiMagazine. Ne sceglierò qualcuna e magari chiamerò gli autori con ...

Arriva Nick Rhodes dei Duran Duran da Red Ronnie per il nuovo appuntamento del Barone Rosso Solo Flight. A questo giro, però, non si tratta di un semplice dialogo tra lo storico conduttore di Roxy Bar ...

Arriva Nick Rhodes dei Duran Duran da Red Ronnie per il nuovo appuntamento del Barone Rosso Solo Flight. A questo giro, però, non si tratta di un semplice dialogo tra lo storico conduttore di Roxy Bar ...