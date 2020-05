La polio, storia di una vittoria (Di lunedì 4 maggio 2020) “Una terribile malattia cala dal cielo e da un giorno all’altro una persona muore. Un bambino, addirittura”. Non sono molti i romanzi che hanno avuto il coraggio di raccontare la poliomielite, una delle più gravi epidemie che hanno segnato il Novecento. Nell’Ottocento andava di moda la tisi, malatti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 maggio 2020) “Una terribile malattia cala dal cielo e da un giorno all’altro una persona muore. Un bambino, addirittura”. Non sono molti i romanzi che hanno avuto il coraggio di raccontare lamielite, una delle più gravi epidemie che hanno segnato il Novecento. Nell’Ottocento andava di moda la tisi, malatti

“Una terribile malattia cala dal cielo e da un giorno all’altro una persona muore. Un bambino, addirittura”. Non sono molti i romanzi che hanno avuto il coraggio di raccontare la poliomielite, una del ...

Da 100 scienziati l'appello perché i vaccini Covid 19 siano di dominio pubblico

Per renderlo disponibile a tutti il vaccino dovrebbero essere liberato da qualsiasi brevetto. Dovrebbe essere di dominio pubblico. Ciò consentirà ai governi, alle fondazioni, alle organizzazioni non p ...

