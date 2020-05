Il Collegio, ex protagonista fa coming out: “Sono bisessuale” (Di lunedì 4 maggio 2020) protagonista indiscussa dell’ultima stagione de Il Collegio, Roberta Zacchero ha fatto coming out durante una diretta su Instagram con un amico. Durante la live – poco prima di giocare a ‘Bombi o Passi‘ (il gioco che ha indignato Sofia Viscardi contro Rocco Siffredi) – Roberta Zacchero ha specificato di essere bisessuale e di provare attrazione per entrambi i sessi. “Sono bisessuale quindi rispondo sia per i ragazzi che per le ragazze. Ho una mentalità molto aperta” Ecco il video:  Questa è la prima volta che Roberta Zacchero parla apertamente del suo orientamento sessuale, anche se mesi fa su Instagram – in occasione di una sessione di domande e risposte con i propri fan – ha aiutato una sua follower lesbica ad accettarsi. “Ho capito di essere lesbica ma non riesco ad accettarlo perché so che ... Leggi su bitchyf (Di lunedì 4 maggio 2020)indiscussa dell’ultima stagione de Il, Roberta Zacchero ha fattoout durante una diretta su Instagram con un amico. Durante la live – poco prima di giocare a ‘Bombi o Passi‘ (il gioco che ha indignato Sofia Viscardi contro Rocco Siffredi) – Roberta Zacchero ha specificato di essere bisessuale e di provare attrazione per entrambi i sessi. “Sono bisessuale quindi rispondo sia per i ragazzi che per le ragazze. Ho una mentalità molto aperta” Ecco il video:  Questa è la prima volta che Roberta Zacchero parla apertamente del suo orientamento sessuale, anche se mesi fa su Instagram – in occasione di una sessione di domande e risposte con i propri fan – ha aiutato una sua follower lesbica ad accettarsi. “Ho capito di essere lesbica ma non riesco ad accettarlo perché so che ...

