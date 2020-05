Gli amici ricordano Ciro Esposito: Scampia si tinge di rosso (VIDEO) (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoScampia (Na) – Su autorizzazione della Digos e con le dovute precauzioni, nel rispetto delle norme attuali in materia di covid, ieri sera il quartiere di Scampia ha ricordato Ciro Esposito. Come ogni anno, centinaia di torce accese in ricordo del tifoso azzurro, colpito a morte il 3 maggio di 6 anni fa. Anche quest’anno si rinnova il ricordo per il tifoso azzurro ucciso da Daniele De Santis, tifoso della Roma, durante gli scontri del prepartita di Napoli-Fiorentina, finale di Coppa Italia che si disputò a Roma nel 2014. Come si legge sul profilo social dell’“Associazione Ciro Vive” “ieri sera , 3 maggio, la famiglia dell’associazione Ciro Vive e gli amici stretti, con l’autorizzazione della Digos abbiamo ricordato il nostro Ciro come accade ogni anno da quel maledetto 3 maggio ... Leggi su anteprima24 Grande Fratello Vip - Licia Nunez : «Antonella Elia nel letto con me aveva degli scompensi. Amici Celebrities? Lo farei»

Visite (e spostamenti) : sì ai fidanzati - no agli amici Il chiarimento del Viminale non elimina tutti i dubbi (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Su autorizzazione della Digos e con le dovute precauzioni, nel rispetto delle norme attuali in materia di covid, ieri sera il quartiere diha ricordato. Come ogni anno, centinaia di torce accese in ricordo del tifoso azzurro, colpito a morte il 3 maggio di 6 anni fa. Anche quest’anno si rinnova il ricordo per il tifoso azzurro ucciso da Daniele De Santis, tifoso della Roma, durante gli scontri del prepartita di Napoli-Fiorentina, finale di Coppa Italia che si disputò a Roma nel 2014. Come si legge sul profilo social dell’“AssociazioneVive” “ieri sera , 3 maggio, la famiglia dell’associazioneVive e glistretti, con l’autorizzazione della Digos abbiamo ricordato il nostrocome accade ogni anno da quel maledetto 3 maggio ...

