Ghost Recon: Breakpoint sta finalmente per introdurre i compagni di squadra controllati dall'IA (Di lunedì 4 maggio 2020) Prima che fosse pubblicato Ghost Recon: Breakpoint lo scorso autunno, i fan avevano chiesto il ritorno dei compagni di squadra IA. Ubisoft aveva promesso che tale funzionalità sarebbe stata implementata dopo il lancio. Ebbene, ora sembra che il team di sviluppo di Ubisoft Paris terrà fede alla promessa fatta ai giocatori. Il recente aggiornamento degli sviluppatori di Breakpoint implementerà i compagni di squadra IA entro quest'estate.Ubisoft Paris ha condiviso il suddetto aggiornamento sul sito Web ufficiale, informando i fan dei contenuti su cui sta attualmente lavorando. Nella sezione "Prossimi Contenuti" situata nella parte inferiore della pagina, il team nota che l'episodio 3 e la classe successiva sono attualmente in fase di sviluppo. Accanto a questi sforzi, è in corso anche la produzione di compagni di squadra IA ed Evento Live 2, che dovrebbero ... Leggi su eurogamer Ghost Recon Breakpoint lancia Episodio 2 - l'aggiornamento più importante che ospita anche Sam Fisher

A seguito di un sondaggio che ha dimostrato che molti fan di Ghost Recon avrebbero voluto l'introduzione di un'opzione che permette di reclutare i compagni di squadra IA, Ubisoft sta ora lavorando per ...

Ubisoft ha fornito una roadmap con tutti i futuri aggiornamenti per Ghost Recon: Breakpoint. I giocatori su PC, PlayStation 4, Stadia e Xbox One possono aspettarsi un grande aggiornamento e alcuni nuo ...

