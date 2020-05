Emergenza Covid-19, Briatore a “Non è l’Arena” si commuove “In Italia i nuovi poveri sono i commercianti, i ristoratori e gli alberghieri” (Di lunedì 4 maggio 2020) Flavio Briatore è stato ospite ieri sera al programma “Non è l’Arena” l’imprenditore si è commosso nel vedere le immagini di molti Italiani a fare la fila davanti al banco dei pegni per impegnare i gioielli di famiglia. Briatore ha detto che “Viene da piangere. Il Governo non si rende conto che stanno aumentando i poveri in Italia”. Secondo l’imprenditore: “I nuovi poveri sono gli artigiani, i commercianti, i ristoratori, gli albergatori”, ha detto l’imprenditore, “Persone che non hanno più una fonte di reddito e non rappresentano neppure una fonte di reddito per il Paese perché non potranno pagare le tasse”. Leggi su baritalianews Dopo l’emergenza Covid - Wuhan è diventata la destinazione numero uno dei turisti cinesi

