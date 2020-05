Dopo l’emergenza Covid, Wuhan è diventata la destinazione numero uno dei turisti cinesi (Di lunedì 4 maggio 2020) Wuhan è diventata la destinazione numero uno dei turisti cinesi Wuhan, la città da cui è partita la pandemia del Coronavirus in atto, è diventata la destinazione numero uno che i turisti cinesi vogliono visitare. Incredibile ma vero. Se c’è proprio un luogo da cui la maggior parte delle persone vorrebbe tenersi alla larga una volta che tutto sarà finito è proprio la capitale dell’Hubei, epicentro del virus. Eppure i turisti cinesi non la pensano allo stesso modo ed è proprio a Wuhan che vorrebbero trascorrere le prossime vacanze. E’ quanto emerge da una nuova ricerca appena pubblicata e riportata dalla Cnn, secondo cui la destinazione numero uno che i cittadini cinesi vogliono visitare è proprio Wuhan. Lo studio è stato condotto dal Centro di ricerca sul turismo dell’Accademia cinese delle ... Leggi su tpi Coronavirus : lo smart working rimarrà anche dopo l’emergenza

