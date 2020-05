Da oggi si può andare in bicicletta! Tutte le regole da rispettare, permessi e divieti: si può usare la macchina (Di lunedì 4 maggio 2020) Da oggi lunedì 4 maggio si può andare in bicicletta dopo due mesi di divieti. Il Governo ha chiarito tutti i dobbi rispondendo al quesito sul proprio sito istituzionale: “L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale“. regole DA rispettare PER andare IN BICICLETTA: Da oggi lunedì 4 maggio si può dunque tornare a pedalare, anche lontani dalla propria abitazione e per praticare attività sportiva/motoria. Bisognerà però rispettare alcune regole che vengono chiarite sempre dal Governo, sempre nella ... Leggi su oasport Coronavirus - ecco cosa si può fare da oggi 4 maggio

Cosa si può fare da oggi

Fase 2 : cosa si può fare da oggi 4 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Dalunedì 4 maggio si puòin bicicletta dopo due mesi di. Il Governo ha chiarito tutti i dobbi rispondendo al quesito sul proprio sito istituzionale: “L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale“.DAPERIN BICICLETTA: Dalunedì 4 maggio si può dunque tornare a pedalare, anche lontani dalla propria abitazione e per praticare attività sportiva/motoria. Bisognerà peròalcuneche vengono chiarite sempre dal Governo, sempre nella ...

FilippoGrandi : La pandemia è un problema collettivo: se non si prendono misure di contenimento anche in paesi molto lontani, può t… - marcocappato : Viva la memoria di Marco Pannella, che oggi avrebbe compiuto 90 anni. 'Memoria' non significa 'eredità'. La memoria… - EnricoLetta : Chi sfascia oggi non avrà alcuna possibilità di candidarsi a governare domani. Nel momento più difficile della nost… - _surlesetoiles : RT @caprasjournal: Locals: 'EVIVVA, OGGI SI PUÒ USCIRE, FACCIAMO CASINO, STIAMO TORNANDO MERDEEE' Mutuals: 'Buon ??4 ??maggio?? ci?? daranno ??a… - mxrukosan : oggi potessi litigherei con tutti quanti perché veramente non se ne può più -

Ultime Notizie dalla rete : oggi può Anche una tre volumi può trasportare un frigorifero! autoblog.it