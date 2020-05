Coronavirus: scuola a classi alterne, ma solo per i più grandi (Di lunedì 4 maggio 2020) di Gabriella Lax – Hanno sollevato molte perplessità le dichiarazioni del ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina a proposito della scuola alternata a partire da settembre. Vediamo di capire meglio di cosa si tratta. scuola, Azzolina e la didattica mistascuola, altre modalità per il ritorno in classe dei più piccoliIl Moige sull'alternanza in classe: «Non è sostenibile»scuola, Azzolina e la didattica mistaTorna su Dopo aver assicurato la possibilità di ritorno sui banchi degli studenti a settembre, sempre scongiurando ulteriori situazioni di emergenza sanitaria, il ministro fa un passo indietro e paventa anche un altro scenario: l'alternanza a scuola. classi alterne: metà studenti presenti e metà con la didattica a distanza, con lo scopo di ridurre i numeri in classe. La metà d... Leggi su studiocataldi Coronavirus - appello dei sindacati della scuola alla Azzolina : “Basta annunci in tv - vogliamo che il piano sia concordato con i lavoratori”

