Come stanno andando le prime ore di Fase 2 a Milano, Roma e Napoli (Di lunedì 4 maggio 2020) Le prime ore di Fase 2 a Milano, Roma e Napoli: ecco Come sta andando Lunedì 4 maggio 2020: è iniziata la Fase 2 (qui il modulo per la nuova autocertificazione), l'Italia si affaccia timidamente verso un ritorno alla normalità. Le città italiane più grandi Come Milano, Roma e Napoli sono il vero test per la convivenza forzata con il virus. Solo tra qualche settimana, la curva dei contagi ci dirà se abbiamo rispettato le dovute precauzioni e se sarà possibile una riapertura totale delle attività. Vediamo la situazione durante le prime ore della Fase 2 nelle principali metropoli italiane. Fase 2: Milano Non è il traffico dell'era pre-Covid ma questa mattina le corsie della A4 Milano-Venezia sono tornate ad animarsi. Verso Milano il traffico in alcuni tratti in direzione nord all'altezza di Brescia è ...

Eros e Marica - ritorno di fiamma? Come stanno davvero le cose : spiffero

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, ha parlato su Violachannel.tv, trattando vari argomenti: “Si abbiamo una relazione costante con i mister, anche se in questo ...

Didattica a distanza, voti sul registro elettronico valutando le verifiche o le osservazioni diffuse?

Per come stanno ad oggi le cose, l’attribuzione di voti a prove di verifica separate, ed il loro conseguente inserimento nel registro elettronico con funzione certificativa è a nostro parere comunque ...

