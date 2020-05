Aria condizionata e Coronavirus: secondo Rezza non c’è prova di aerosol (Di lunedì 4 maggio 2020) “E’ stato ipotizzato che l’Aria condizionata possa aerosolizzare il virus e trasmetterlo a distanza ma questo non è assolutamente provato”. Al massimo può fare da “effetto vento e spingere goccioline di saliva all’interno di un ambiente chiuso “: Giovanni Rezza, direttore dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) durante la trasmissione Agorà, su Rai tre, ha parlato di una delle preoccupazioni più sentite sull’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 in vista dell’arrivo dell’estate. Aria condizionata e Coronavirus: secondo Rezza non c’è prova di aerosol Rezza parla proprio dello studio scientifico sul Coronavirus che abbiamo illustrato qualche giorno fa all’epoca della protesta delle aziende produttrici di condizionatori dopo un ... Leggi su nextquotidiano "Non è provato che l'aria condizionata diffonda il virus. Quello che di certo conta è la distanza"

