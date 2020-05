Via alla Fase 2 in Lombardia, ma Ferrovie Nord avverte: “Rischiamo una situazione non gestibile” (Di domenica 3 maggio 2020) Fase 2 in Lombardia, l’allarme di Gibelli (Ferrovie Nord): “situazione non gestibile” “I mezzi sono stati ridotti ad un quarto e questo rischia di portare la situazione in una condizione peggiore rispetto a prima, comunque non gestibile”. Lo ha detto il presidente di Ferrovie Nord Andrea Gibelli questa mattina a RTL 102.5 parlando della ripresa delle attività produttive nella Fase 2 della lotta al Coronavirus in Italia, che comincia il 4 maggio, e dei suoi riflessi sul trasporto pubblico soprattutto in Lombardia. “Il problema della norma – ha spiegato Gibelli – è che obbliga il distanziamento anche sui mezzi: abbiamo cercato di spiegare che la distanza di un metro, sulle pensiline, nelle stazioni se può essere gestibile con l’educazione e con la segnaletica, i comportamenti a bordo di autobus, treni e ... Leggi su tpi Coronavirus - le ultime ordinanze delle Regioni sulla fase 2 : in Liguria sì alle uscite in barca di coppia - in Lombardia solo in solitaria. Veneto - Fvg e Lazio danno via libera alla sistemazione delle spiagge

Ultime Notizie dalla rete : Via alla Coronavirus, via alla fase 2: in Veneto tornano al lavoro 1,2 milioni di persone Il Mattino di Padova Fase2, in Sicilia via libera agli sport individuali: ecco cosa si potrà praticare

PALERMO - Dopo il lockdown per limitare ogni forma di contagio dal Coronavirus, da domani in Sicilia scatta il via libera alla pratica degli sport individuali, «purché nel rispetto della distanza di ...

Da martedì 5 maggio al via la nuova distribuzione dei buoni spesa al PalaFiere

Da martedì 5 maggio prenderà il via la nuova distribuzione dei buoni spesa per alimenti e prodotti di prima necessità. Ad annunciarlo, nel consueto aggiornamento serale (consultabile sui canali social ...

