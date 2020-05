Vespignani a TPI | “I virologi italiani non hanno capito nulla | per sconfiggere il virus

Leggi su tpi

(Di domenica 3 maggio 2020) c Professor, lei è un epidemiologo, ma non un virologo. I– come le spiegherò – possono essere dei luminari, ma talvolta sono le persone meno indicate per capire come si sviluppa una epidemia.Addirittura. E lei? Io non potrei dare nessun contributo a trovare un vaccino, ma sono in grado di dire come si muove ilin una popolazione.Lei è pro o contro il passaggio alla Fase 2 in Italia? Non hoin contrario, in linea di principio. Anzi, penso che sia necessario ritornare al lavoro. Ma per farlo servono le condizioni di base per non ricadere nell’epidemia.Cosa serve, che cosa manca? Prima di tutto un salto di mentalità. E poi le tre T. Se vuole le spiego perché. Alessandro, 55 anni. Figlio di Renzo, uno dei più famosi pittoridel dopoguerra. Romano, fisico di formazione, ...