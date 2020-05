Mara Venier fa una battuta a Domenica In | “Mio marito è impazzito”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 3 maggio 2020)In,fa unasu suo: “E’ impazzito!” A sorpresa aIn è arrivato un videomessaggio da parte deldi. Proprio come ha fatto qualche settimana fa, Nicola Carraro, produttore cinematografico, ha inviato una clip nella quale si è improvvisato chef per preparare una pietanza alla “Signora” che torna un po’ stanca dalla trasmissione. Nel video si vede chiaramente lui con un grembiule da cuoco che, rivolgendosi ad una statua, chiede di prendere nota degli ingredienti per preparare una buona torta di patate per fare una sorpresa alla moglie. In secondo momento lo abbiamo visto ai fornelli intento a cucinare. La conduttrice è apparsa piuttosto imbarazzata dopo il filmato ed ha subito esclamato: “Mioè impazzito! La quarantena gli ha fatto veramente ...