Le sale degli Uffizi visitabili con un clic grazie alla realtà virtuale: sul sito delle Gallerie si potranno vedere i capolavori proprio come in un tour dal vivo In questo periodo di necessaria chiusura, una bella sorpresa per gli amanti dell'arte: gli Uffizi sbarcano nel mondo della realtà virtuale. La Galleria infatti si può visitare comodamente… L'articolo La realtà virtuale fa scoprire le sale degli Uffizi Corriere Nazionale.

Quelle stringhe intrecciate alle mani che simulano il tatto nella realtà virtuale

