Inter, da martedì sedute individuali ad Appiano (Di domenica 3 maggio 2020) Da martedì i calciatori dell’Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali nel rispetto della direttiva del Viminale, come spiega il club. Per mantenere il distanziamento sociale, saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo (di routine sanificato da febbraio) per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e … L'articolo Inter, da martedì sedute individuali ad Appiano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Inter - martedì la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile

