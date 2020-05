Guanti, mascherine e ingressi separati: ecco le nuove regole per salire sul bus (Di domenica 3 maggio 2020) LIVORNO. Sul bus coi Guanti. E con la mascherina. I Guanti raccomandati, la mascherina obbligatoria. Come la distanza di un metro dal conducente e dagli altri passeggeri. Da lunedì 4 cambiano le regole del trasporto pubblico in Toscana. Il biglietto si compra a terra. E non si può più salire dalla porta di uscita. I sindaci avranno il compito di trovare personale dei Comuni che aiutino il personale delle aziende dei trasporti a sorvegliare il rispetto delle nuove disposizioni. A tutela della salute pubblica. Chi può montare sui bus Intanto non tutti potranno prendere l’autobus. In Toscana i mezzi pubblici - si legge nella nuova ordinanza del governatore Enrico Rossi - sono a disposizione solo di chi si sposta: 1) per comprovate esigenze lavorative; 2) per situazioni di necessità; 3) per motivi di salute. Da domani nelle situazioni di ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - il primo funerale della fase 2 a Roma : in 15 in chiesa con guanti e mascherine

