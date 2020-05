Fase 2 al via ma è 'gimkana' tra regioni blindate e città di confine (Di domenica 3 maggio 2020) regioni 'blindate' e città di confine, la Fase 2 rischia di diventare una complessa gimkana tra blocchi e divieti amministrativi. Sono infatti molte le demarcazioni create dalla nuova burocrazia del confinamento che di fatto interrompono rapporti commerciali e personali per una manciata di chilometri. Da lunedì gli spostamenti da regione a regione infatti sono consentiti solo per motivi lavorativi, di salute, per urgenze e per il ritorno alle residenze; pollice verso invece per le visite ai familiari, anche se distanti pochi chilometri, la spesa, le attività sportive individuali quali i giri in bicicletta, nel caso ciò significhi valicare la fatidica 'linea di frontiera'. Eppure in Italia non sono poche le situazioni in cui grossi centri, anche città capoluogo, sono poste in prossimità di un'altra regione con cui vi sono a volte anche più ... Leggi su agi Fase 2 - circolare Viminale : congiunti - viaggi fra regioni - mascherine e parchi - ecco le regole

Comiso – Fase 2 a Comiso, dal 4 maggio riapre il cimitero e si potrà fare la vendita da asporto e consegne a domicilio. Lo annuncia il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari e l’assessore alle attivi ...

Ricostruzione, la maggior parte dei cantieri resterà chiuso il 4 maggio

I complimenti e gli osanna giunti via internet alla mossa del Comune ... assolutamente inadeguato a condurre la straordinaria fase distruttiva in atto con il coronavirus".

