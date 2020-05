Fabio Volo | chi è | età | carriera | curiosità e vita privata dello scrittore

(Di domenica 3 maggio 2020) Torna l’appuntamento con Domenica In. Nella puntata in onda oggi, domenica 3 maggio,farà una diretta ‘social’ e coinvolgerà anche la padrona di casa Mara Venier.: chi è, età,, nome d’arte diBonetti, è nato a Calcinate il 23 giugno 1972. Ha vissuto a Brescia: qui consegue la licenza media inferiore. Da giovanissimo si appassiona alla musica elettronica, in particolare al sottogenere Eurodance e produce alcune canzoni. Una di queste si intitola: da qui deriva il suo nome d’arte. Passa poi alla conduzione radiofonica: diventa conduttore e speaker per Radio Capital nel 1996. Dal 1998 al 2001 approda in tv e diventa uno dei volti del programma Le Iene su Italia 1. Si avvicina poi al mondo della scrittura: pubblica il suo primo libro nel 2001.: la...

Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti in collegamento tra cui Fabio Volo, Alessandro Siani e Fabio Rovazzi, e tante informazioni sulla Fase 2. NOTIZIA di MARICA LA ...Siamo giunti alla 34esima puntata in compagnia di Domenica In, la trasmissione in onda questo pomeriggio 3 maggio su Rai1, come sempre dalle ore 14.00, dopo il Tg1. La trasmissione vede alla conduzion ...