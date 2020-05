Confedilizia “Per ripartire serve liquidita’ immediata e meno tasse”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Limitare il piu’ possibile i “problemi causati dai mesi di chiusura” e poi “accompagnare la ripartenza”. E’ la richiesta del presidente di, Giorgio Spaziani Testa, per affrontare la crisi legata all’emergenza coronavirus nel settore immobiliare.“Quando si ripartira’ – spiega Spaziani Testa in una intervista all’Italpress – si dovra’ fare qualcosa per consentire, attraverso la riduzione della tassazione – per esempio con la cedolare secca sui locali commerciali – di avere una prospettiva per gli anni futuri, anche favorendo le ricontrattazioni fra proprietari e inquilini. Un conto e’ l’aiuto in questa fase di chiusura, un conto e’ la fase successiva. Per andare incontro agli esercenti in difficolta’, il proprietario deve avere una ...