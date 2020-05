Verissimo, Heather Parisi confessa: “Ci aspettano tempi durissimi” (Di sabato 2 maggio 2020) Heather Parisi interviene oggi a Verissimo – Le storie: “Ci aspettano tempi durissimi” Anche quest’ultima puntata de il meglio di Verissimo di Silvia Toffanin è stata davvero emozionante. E tra una riproposizione di un’intervista e l’altra sono stati mandati onda diversi videomessaggi di vip che hanno voluto raccontare ai numerosi telespettatori come stanno passando questo periodo di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus. E tra questi è intervenuta poco fa Heather Parisi direttamente da Hong Kong. Quest’ultima, nel videomessaggio che ha mandato alla redazione di Verissimo – Le storie, ha dapprima salutato i telespettatori e la Toffanin, e successivamente ha confessato senza tanti giri di parole quanto segue: “Nonostante viva ad Hong Kong non ho mai smesso di seguire tutto ciò che accade ... Leggi su lanostratv Heather Parisi/ "Sono mesi complicati ad Hong Kong" e "Cuccarini? non è niente per me" (Verissimo)

Verissimo – Le Storie - Heather Parisi e Alessandra Martines mandano i loro videomessaggi

Heather Parisi/ Homeschooling con i gemelli “criticata - ma il Covid19…” (Verissimo) (Di sabato 2 maggio 2020)interviene oggi a– Le storie: “Cidurissimi” Anche quest’ultima puntata de il meglio didi Silvia Toffanin è stata davvero emozionante. E tra una riproposizione di un’intervista e l’altra sono stati mandati onda diversi videomessaggi di vip che hanno voluto raccontare ai numerosi telespettatori come stanno passando questo periodo di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus. E tra questi è intervenuta poco fadirettamente da Hong Kong. Quest’ultima, nel videomessaggio che ha mandato alla redazione di– Le storie, ha dapprima salutato i telespettatori e la Toffanin, e successivamente hato senza tanti giri di parole quanto segue: “Nonostante viva ad Hong Kong non ho mai smesso di seguire tutto ciò che accade ...

ClarabellaBest : #Verissimo LE STORIE ???? Leggi 'Heather Parisi: 'Il mondo è cambiato per sempre'' su Mediaset Play… - mix_marco : @heather_parisi ho appena visto il messaggio che hai mandato a verissimo. Hai detto quello che avrei detto io. Ment… - zazoomnews : Heather Parisi- Sono mesi complicati ad Hong Kong e Cuccarini? non è niente per me (Verissimo) - #Heather… - MessinaMag : Heather Parisi e gli altri videomessaggi a “Verissimo – le storie”…, da Mara Venier a Benji & Fede, Barbara Alberti… - MontiFrancy82 : A “ @verissimotv – le storie” i videomessaggi di Alessandra Martines, Heather Parisi, Alvaro Morata con Alice Camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Heather Il videomessaggio di Heather Parisi - Verissimo Video Mediaset Play Heather Parisi a Verissimo: “Ci aspettano tempi durissimi!” | Video Mediaset

Alvaro Morata e Alice Campello a Verissimo, tramite un video-messaggio, hanno presentato a tutti i loro figli e parlato del maschietto in arrivo. La... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...

Verissimo, Heather Parisi confessa: “Ci aspettano tempi durissimi”

Anche quest’ultima puntata de il meglio di Verissimo di Silvia Toffanin è stata davvero emozionante. E tra una riproposizione di un’intervista e l’altra sono stati mandati onda diversi videomessaggi d ...

Alvaro Morata e Alice Campello a Verissimo, tramite un video-messaggio, hanno presentato a tutti i loro figli e parlato del maschietto in arrivo. La... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ...Anche quest’ultima puntata de il meglio di Verissimo di Silvia Toffanin è stata davvero emozionante. E tra una riproposizione di un’intervista e l’altra sono stati mandati onda diversi videomessaggi d ...