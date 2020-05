Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 maggio 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un buon sabato mattina dalla redazione da Francesco Vitale in studio con il rispetto delle regole in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la cura del contagio e alcune attività potrebbero ripartire prima del previsto Così ieri con te scatta in avanti intanto di Zaia le condizioni il Veneto può riaprire tutto secondo il governatore sembra verso la riapertura differenziata tra le regioni in Europa il coronavirus ha ucciso 140000 persone Italia Francia Germania Norvegia con commissione consiglio europei Lanciano World Against covid-19 un piano di Cooperazione globale per un vaccino iniziativa lunedì in una conferenza di donatori cercherà di raccogliere almeno 7 miliardi e mezzo di euro gli Stati Uniti registrano altri 1883 decessi legati al coronavirus in un giorno per un totale ...