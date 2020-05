Mourinho | «Mi manca il calcio | mi manca il nostro mondo | ma dobbiamo essere prudenti»

(Di sabato 2 maggio 2020) Su Marca una lunga intervista a José. Racconta come sta vivendo la sua quarantena. «Bene, la verità è che oggi sto guardando piùche mai a casa, analizzando e imparando molto da altre squadre e allenatori. Miil, miil, ovviamente, ma orapazienti e. Questa è una lotta che riguarda tutti noi e tuttiintervenire». Mou è per la ripresa del. «Se giocheremo le rimanenti nove partite di campionato, sarà un bene per ognuno di noi, buono per ile buono per il Premier. Sarà un buon segno». Anche se sarà una porte chiuse. «Mi piace pensare che ilnon sia mai a porte chiuse perché le telecamere saranno presenti e quindi milioni di persone lo guarderanno. Se un giorno entreremo a giocare ...

Quando c’è da sporcarsi le mani Josè Mourinho non tentenna un secondo. L’attuale manager del Tottenham sta spendendo le sue ore in quarantena aiutando gli altri, in maniera concreta, con pochi proclam ...Il suo impegno in prima linea per dare una mano d’aiuto a chi in questo momento è più in difficoltà non è mai mancato fin dall’inizio della pandemia, ma Josè Mourinho non nasconde il suo desiderio di ...