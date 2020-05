GassmanGassmann : Ma è così difficile capire che nella mascherina di deve mettere anche il naso? .... ah già! Ahahah... #gnaafanno - f4t_ale : @CattivissimaCat Almeno potevano mettere la mascherina - Cannella_Danilo : Posso andare da Briko a comprare la lampadina del bagno? sai com'è! la notte è rischioso andare a memoria! e se vad… - xrosesxoxo : che odio le persone che appena dici loro qualcosa si appellano al decreto e ti fanno 'eh ma io non sono obbligata a… - faber65c : RT @noel85R: Calabria.... Terra che ho conosciuto meravigliosa. Ma se fate fiducia al popolo vuol dire non mettere mascherina e fare come d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mettere mascherina Mettere la mascherina quando si corre serve a qualcosa? Il Post Fase 2 e Covid Hospital,

«Nessuno creda in questa fase di poter fare da solo. Questa crisi non serva a qualcuno a trarre visibilità per altri fini». Ad esempio elettorali. Il monito, chiaramente diretto al presidente della Re ...

Corovirus Lazio, le ultime notizie Sequestrati 420mila igienizzanti e 100mila mascherine e termometri non conformi

Prodotti igienizzanti (un totale di 420mila confezioni) spacciati per disinfettanti, ma senza la dovuta autorizzazione del ministero della Salute. Più di 100mila tra mascherine protettive e termometri ...

«Nessuno creda in questa fase di poter fare da solo. Questa crisi non serva a qualcuno a trarre visibilità per altri fini». Ad esempio elettorali. Il monito, chiaramente diretto al presidente della Re ...Prodotti igienizzanti (un totale di 420mila confezioni) spacciati per disinfettanti, ma senza la dovuta autorizzazione del ministero della Salute. Più di 100mila tra mascherine protettive e termometri ...