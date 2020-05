L’Eredità riparte con il torneo tra campioni

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 2 maggio 2020) Flavio Insinna - L'Eredità Flavio Insinna torna con le nuove puntate de L’Eredità. Da lunedì 4 maggio, il game del preserale di Rai 1, nel rispetto di tutte le regole e le indicazioni necessarie per far fronte all’emergenza, ripartirà con una novità: una serie di tornei settimanali tra. Dalla prossima settimana i protagonisti de L’Eredità saranno infatti i migliori concorrenti delle passate stagioni, che si affronteranno per devolvere interamente le proprie eventuali vincite in beneficenza alla Protezione Civile. Avverrà una sorta di ’scambio’: chi dal programma ha avuto (popolarità ma soprattutto soldi), mette a disposizione la propria bravura ed esperienza per dare un esempio di solidarietà e di partecipazione. Lo scopo sarà dunque unicamente benefico, i concorrenti in gara ...