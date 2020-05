Inter, tra Lautaro e il Barcellona spunta Griezmann: c'è la scelta del francese (Di sabato 2 maggio 2020) Per l'Inter sarà l'operazione Lautaro Martinez a delineare il prossimo mercato, nonostante una tempistica precisa ancora non sia possibile averla visto lo stop al campionato ancora lontano da una soluzione (positiva o negativa che sia). Ciò che sembra scontato è che prima o poi Lautaro Martinez abbraccerà il connazionale e idolo Leo Messi al Barcellona. Nonostante l'incertezza sembra che la situazione si sbroglierà in ogni caso a luglio. Il dialogo tra Inter e Barça al momento è Interrotto dal... Leggi su 90min Wanderlust : Transsiberian offre un’emozionante avventura interattiva in Eurasia

Covid-19 a Bari - Decaro a cuore aperto “Ogni volta che rivedo quei video mi vergogno” a Conte “Servono risorse importanti sennò costretti a interrompere trasporti pubblici e raccolta dei rifiuti”

Mauro Icardi da pochi giorni ha festeggiato il suo primo titolo in carriera: campione di Francia a ventisette anni per un bomber che, finora, ha raccolto davvero molto poco in carriera. Ora, mentre im ...

Alessio su Conte e l'addio alla Juve: "Ha fatto tutto da solo"

Angelo Alessio, ex vice allenatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a calciotoday.it dove ha affrontato tanti argomenti, tra cui l'addio di Antonio Conte ai bianconeri. L'ex bianconero part ...

