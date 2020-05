Il Governo al lavoro sulla Fase 3. Aperture differenziate per Regioni. Variati: “Con monitoraggio costante potremo valutare se il virus si indebolisce o torna a crescere” (Di sabato 2 maggio 2020) “Da lunedì comincia la riapertura dell’Italia, e sarà una prima riapertura importante definita su base nazionale e uguale per tutti, con oltre 4 milioni di persone che torneranno in attività. Ma il Governo è già al lavoro per una ulteriore Fase di ripartenza, questa volta differenziata sia nella velocità che nell’ampiezza: i territori che potranno farlo potranno riaprire prima e di più”. E’ quanto ha detto il sottosegretario all’Interno, Achille Variati. “Questa logica, a cui sta lavorando in primis il ministro Boccia con le Regioni – ha aggiunto -, è coerente con la dottrina che il Governo ha adottato: riapriamo tutto ciò che si può riaprire con un ragionevole grado di sicurezza. Non vogliamo tenere chiuse attività e persone inutilmente, né vogliamo ... Leggi su lanotiziagiornale Nuovo Dl del governo - ecco la bozza : bonus resta a 600 euro - più controlli sui posti di lavoro

Il governo esca dal Grande Fratello E indichi una strada per il lavoro

