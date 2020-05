Estrazione Million Day di oggi | sabato 2 Maggio 2020 | i numeri vincenti

(Di sabato 2 maggio 2020) Ecco idell’Day diLa redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 19. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Day di. Combinazione vincenteDay 246 – 25 – 22 – 43 – 32 L’analisi dell’Day Diamo ora uno sguardo a due top ten: la prima riguarda iche hanno accumulato ilre ritardo, mentre la seconda ipiù frequenti. Al primo posto troviamo il numero 30 assente da 55 turni, mentre al secondo e al terzo il 41 ed il 27 assenti rispettivamente da 48 e 29 estrazioni. Il 47 e il 34 che non hanno fatto capolino per 22 ...

Niente ponte festivo per Million Day, che non si è fermato neppure in questa emergenza coronavirus. La caccia al milione prosegue: alle 19 di oggi è fissato l’appuntamento con i numeri vincenti. E cos ...Giocare al Million Day è molto semplice: bisogna centrare 5 numeri dall’1 al 55 che si possono giocare o in ricevitoria oppure on line. Ogni giorno il premio si azzera e riparte dalla stessa cifra, un ...