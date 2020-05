Coronavirus | Papa Francesco prega per i governanti

(Di sabato 2 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo oggi per iche hanno la responsabilita’ di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi”. Lo ha dettonell’introdurre la messa a Casa Santa Marta. “Capi di Stato, presidenti di governo, legislatori, sindaci, presidenti delle Regioni, che il Signore li aiuti e dia loro forza perche’ il loro lavoro non e’ facile; perche’ capiscono che nei momenti di crisi, devono essere molto uniti per il bene del popolo. Perche’ l’unita’ e’ superiore al conflitto”, ha sottolineato. (ITALPRESS). L’articoloper iproviene da Italpress. L'articoloper iproviene da Ildenaro.it.

