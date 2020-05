Air | inizia la Fase 2 | nuove regole in vigore dal 4 maggio

Leggi su ildenaro

(Di sabato 2 maggio 2020) Air Mobilita’ pronta per la2. A partire da lunedi’ 4, tenuto conto delle normative per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanate dal Governo e dalla Regione Campania in tema di trasporto pubblico, nonche’ delle linee guida della Regione Campania, l’Azienda di Trasporti Irpini ha rimodulato i servizi e definito leper i viaggiatori. CAPIENZA Alla ripartenza, dal 4, e’ previsto un numero di persone a bordo nella misura massima del 50% della capienza consentita. Ogni autobus riportera’ le indicazioni del numero di passeggeri che potra’ salire a bordo. In caso di raggiungimento della nuova capienza massima per ciascuna tipologia di pullman, l’Azienda, ove non vi siano contrasti con le esigenze dei viaggiatori, e come stabilito dalle linee guida delle misure di ...