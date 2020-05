Aic: Stop a Serie A rischia di ammazzare la serie inferiori (Di sabato 2 maggio 2020) «A me preoccupa tutto quello che la serie A sviluppa all’interno del nostro sistema. La mancanza di ricchezza che potrebbe arrivare dall’alto potrebbe ammazzare il mondo professionistico di più basso livello, potrebbe ammazzare il mondo dilettantistico. Noi abbiamo tanti ragazzi e ragazze che vivono di calcio e che certamente non sono dei privilegiati all’interno del … L'articolo Aic: Stop a serie A rischia di ammazzare la serie inferiori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Coronavirus - stop alla conferenza quotidiana della Protezione civile. Storia - successo e polemiche del rituale laico dell’emergenza

