Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2020 ore 10 | 30

(Di venerdì 1 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 1 MAGGIOORE 10.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE VIENE INFATTI INDICATA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA. OGGI 1 MAGGIO E DOMENICA 3 MAGGIO PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS, E’ SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO:MAR COMUNICA CHE SONO SOSPESE LE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE, GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE CON ORARI IN VIGORE PROROGATI FINO AL 3 MAGGIO. IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CON IL NUOVO DECRETO PROROGA AL 17 MAGGIO TUTTI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE DEI TRASPORTI PER FAR FRONTE ...