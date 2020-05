Tommasi | «Lavoriamo a un protocollo per gli sport di squadra»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Le dichiarazioni di Damiano, presidente dell’AIC, in vista della ripresa dei campionati e degli allenamenti Damiano, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato a Skydella ripresa del campionato di Serie A e non solo. Ecco le sue dichiarazioni. LA A VUOLE GIOCARE – «E’ una posizione che conoscevamo già e tiene aperto il campionato. Si va oltre il 30 giugno, quindi questo è un pensiero che si conosceva ma noi siamo concentrati sulper gli allenamenti individuali per glidi, vediamo se riusciamo a permettere ai calciatori di tornare ad allenarsi lunedì nei centriivi, sperando che ci sia l’approvazione». LE POSIZIONI DI EMILIA ROMAGNA E CAMPANIA – «Dobbiamo capire quanto questa ordinanza possa essere messa in pratica, perché credo che ...