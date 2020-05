Tiriamoci su

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) In realtà la cosa di cui vi parlo oggi è il lavoro. E ve ne parlo come se già fossimo usciti dal tunnel-virus. Anche perché le cose da fare oggi sono abbastanza chiare: salvare le vite umane e salvare le imprese. Più difficile è individuarne il metodo, lo so, ma sono già in troppi ad accapigliarsi su questo tema. Preferisco parlare di futuro.Sono passati quasi vent’anni dalla fine del secondo millennio dopo Cristo. Ci arriveremo al termine del terzo? Come genere umano intendo. In media una specie dura cinque milioni di anni sulla Terra, l’Homo Sapiens ha solo trecentomila anni di storia, in teoria un altro migliaio di anni non dovrebbe essere un problema. Poco più di 30 generazioni, neanche tante, ce la faranno a succedersi evitando l’estinzione? Certamente sì, se ci metteremo a rispettare la ...