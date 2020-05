Roma, Pellegrini: «Ripartiamo a piccoli step per dare un segnale» (Di venerdì 1 maggio 2020) Il calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini ha lanciato il suo messaggio per la ripresa degli allenamenti Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport esprimendo la propria opinione sulla ripresa dei campionati. Ecco le sue dichiarazioni. LA RIPRESA – «Riprendere il campionato, riprendere gli allenamenti è un modo per essere vicino ai tifosi, visto il momento difficile, si può dare l’opportunità di passare il tempo in maniera diversa. Naturalmente il calcio è la nostra professione e ci piacerebbe ripartire in sicurezza il prima possibile». L’AIC – «Sta rappresentando la volontà di noi giocatori: cercare di ricominciare, mettendo un mattonino alla volta, vedendo cosa succede, ripartendo in sicurezza». IL MESSAGGIO – «Anche il calcio deve ripartire, passando per piccoli ... Leggi su calcionews24 Roma - Pellegrini : «Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza»

Occhio Roma : Juve e Inter continuano a monitorare Pellegrini - la clausola rescissoria da 30 milioni fa gola

