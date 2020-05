Nelle discoteche sì alla misurazione temperatura ma no alla mascherina (Di venerdì 1 maggio 2020) misurazione della temperatura all'ingresso, accessi contingentati ai bagni, distributori di gel disinfettante dislocati in diversi punti e tavolini separati da barriere, ma niente mascherine. Sono queste le proposte avanzate da Assointrattenimento, l'associazione di categoria che rappresenta le imprese di pubblico spettacolo e aderisce a Confindustria, per consentire la riapertura di discoteche e piste da ballo. I primi locali a riaprire, si legge nel documento firmato dal presidente di Assointrattenimento Luciano Zanchi, dovrebbero essere quelli all'aperto: “I locali estivi, che di fatto sono giardini spesso anche di grande estensione dovrebbero essere agevolati e privilegiati nella riapertura”. “Essendo aree all'aperto non risulterebbero suscettibili di contribuire al contagio interpersonale alla stessa stregua di una spiaggia, di un litorale, di una piazza ... Leggi su agi Flavio Briatore : “Se non riapriamo le discoteche i ragazzi andranno nelle case degli altri - si infetteranno e infetteranno le famiglie” (Di venerdì 1 maggio 2020)dellaall'ingresso, accessi contingentati ai bagni, distributori di gel disinfettante dislocati in diversi punti e tavolini separati da barriere, ma niente mascherine. Sono queste le proposte avanzate da Assointrattenimento, l'associazione di categoria che rappresenta le imprese di pubblico spettacolo e aderisce a Confindustria, per consentire la riapertura die piste da ballo. I primi locali a riaprire, si legge nel documento firmato dal presidente di Assointrattenimento Luciano Zanchi, dovrebbero essere quelli all'aperto: “I locali estivi, che di fatto sono giardini spesso anche di grande estensione dovrebbero essere agevolati e privilegiati nella riapertura”. “Essendo aree all'aperto non risulterebbero suscettibili di contribuire al contagio interpersonalestessa stregua di una spiaggia, di un litorale, di una piazza ...

Discoteche, locali e promoter in festa per condividere il desiderio di ripartire

REGGIO EMILIA. Una festa a distanza per ritrovare quella socialità prima così viva e ora stroncata dalla pandemia. Un’occasione per ballare e pure per mettere la luce sulla situazione complessa e pien ...

